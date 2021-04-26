Находившегося в федеральном розыске мужчину нашли мертвецки пьяным на улице Симферополя

Мужчину, который находился в федеральном розыске, нашли лежащим на одной из улиц Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию обратились жители Симферополя, сообщив, что на улице Титова на тротуаре лежит без движения мужчина. «Правоохранители выяснили, что мужчина не является пострадавшим от противоправных действий, не имеет телесных повреждений, а просто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщили в МВД.

При установлении личности выяснилось, что 34-летний мужчина находится в розыске сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю как скрывшийся от наказания за совершения имущественного преступления. Злоумышленника доставили в отдел полиции, в дальнейшем он будет передан инициаторам розыска.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму экс-директора будут судить за мошенничество и отмыв денег. Директор одного из предприятий Алушты предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании бюджетных средств.

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в детсадах Симферополя. Прокурорская проверка выявила ряд нарушений при организации питания малышей в дошкольных учреждениях Центрального района Симферополя.

Транспортная прокуратура пресекла в Крыму реализацию контрафактной обуви. В Симферополе по результатам проверки установлены факты реализации обуви, маркированной товарными знаками Adidas, Reebok и Nike, без согласия правообладателя.

Власти Крыма предупредили: за костры на своих участках будут крупные штрафы. За разведение костров во время пожароопасного периода крымчанам грозят крупные штрафы, предупредили в МЧС Республики Крым.