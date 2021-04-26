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Происшествия

Находившегося в федеральном розыске мужчину нашли мертвецки пьяным на улице Симферополя

15:34 понедельник, 26 апреля 2021

Мужчину, который находился в федеральном розыске, нашли лежащим на одной из улиц Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию обратились жители Симферополя, сообщив, что на улице Титова на тротуаре лежит без движения мужчина. «Правоохранители выяснили, что мужчина не является пострадавшим от противоправных действий, не имеет телесных повреждений, а просто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщили в МВД.

При установлении личности выяснилось, что 34-летний мужчина находится в розыске сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю как скрывшийся от наказания за совершения имущественного преступления. Злоумышленника доставили в отдел полиции, в дальнейшем он будет передан инициаторам розыска.

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