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На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно
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На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
Об этом вице-премьер РК Евгений Кабанов заявил журналистам в понедельник.
«В крымской столице приступили к массовому капитальному ремонту дорог. В 2021 году на эти цели правительством РФ выделена беспрецедентная сумма – более 3,5 млрд рублей», - сказал Кабанов и уточнил, что в первую очередь работы будут вестись на подъездах важным социальным объектам: школам, детсадам, больницам.
По словам чиновника, общая протяженность дорог в Симферополе превышает 800 км. Согласно разработанной программы, на капитальный ремонт дорог ежегодно будет выделяться сумма не менее 3 млрд руб.
«Сделаем основные улицы и перейдем в частный сектор, – продолжил он, – В течение трех–четырех лет приведем дороги крымской столицы в нормативное состояние».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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