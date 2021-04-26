На реконструкцию площади в Симферополе выделят более 100 млн

В Симферополе стартовали работы по реконструкции площади Ленина, на которые власти выделили сто десять миллионов рублей.

Работы по благоустройству территории по плану должны завершиться к концу лета текущего года. При этом ранее говорилось, что в столице Крыма запланировали реконструкцию пяти общественных мест.

На проведение этих работ власти намерены направить двести сорок миллионов рублей.

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