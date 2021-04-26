Власть
На реконструкцию площади в Симферополе выделят более 100 млн
В Симферополе стартовали работы по реконструкции площади Ленина, на которые власти выделили сто десять миллионов рублей.
Работы по благоустройству территории по плану должны завершиться к концу лета текущего года. При этом ранее говорилось, что в столице Крыма запланировали реконструкцию пяти общественных мест.
На проведение этих работ власти намерены направить двести сорок миллионов рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Как в «Артеке» решают проблему с водой. Для того, чтобы в пик сезона Международный детский центр «Артек» не остался без воды, администрация делает все возможное, включая ремонтные работы на сетях и ограничения на мойку транспорта.
Житель Ялты перегородил улицу и расставил самодельные дорожные знаки. На одной из улиц Ялты 24-летний мужчина самовольно разместил изготовленные кустарным способом дорожные знаки.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется. Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
Центральный проспект Симферополя снова нужно ремонтировать. Центральный проспект им. Кирова в Симферополе нужно вновь ремонтировать после капитального ремонта в 2018 году.
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео
Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина
Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно
На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
24 часа назад
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов
Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.