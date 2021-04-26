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Власть

Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

21:17 понедельник, 26 апреля 2021
Алушта
Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

фото © ria.ru

Галина Огнева по какой-то причине не нашла в бюджете города средств, чтобы помочь девочке, упавшей с 10 этажа.

Глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала пост о добровольном сборе денежных средств для пострадавшей 13-летней жительницы города, вместо того, чтобы распорядиться выделить деньги из местного бюджета.

По мнению авторов телеграмм-канала «Планерка Крым», подобная публикация градоначальника Алушты - «новый уровень росписи в собственной беспомощности как чиновника».

Огнева написала, что девочка получила тяжелые травмы при падении с 10 этажа. В настоящее время она находится в медикаментозной коме в реанимации с многочисленными переломами, удаленной селезенкой, ушибами печени, головного мозга и других органов.

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Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

Галина Огнева по какой-то причине не нашла в бюджете города средств, чтобы помочь девочке, упавшей с 10 этажа.

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