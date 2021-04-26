Медицинский информационно-аналитический центр Севастополя намутил с госконтрактами

Прокуратура Севастополя в судебном порядке добилась признания недействительными дополнительных соглашений, которыми были неправомерно увеличены сроки обеспечения больницы высокотехнологичным оборудованием.

Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр».

Установлено, что учреждением в марте и апреле 2020 года с ООО «М.П.А. медицинские партнеры» заключены государственные контракты на поставку компьютерного томографа стоимостью 63 млн. рублей и ангиографа стоимостью 78 млн. рублей.

В июле 2020 года сторонами контрактов в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключены дополнительные соглашения о продлении сроков исполнения контрактов при отсутствии соответствующего решения Правительства города.

С целью устранения указанных нарушений прокуратурой в Арбитражный суд г. Севастополя предъявлены 2 иска о признании недействительными дополнительных соглашений в части продления сроков исполнения контрактов.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решения суда не вступили в законную силу.

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