Жилплощадь
Куда могут «взлететь» цены на недвижимость в Севастополе
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Стоимость квадратного метра жилья в Севастополе имеет все шансы подняться еще выше.
Выросшая за минувший год на 12–15% стоимость квадратного метра жилья в Севастополе может подняться еще выше. Противодействовать росту можно с помощью государственных инструментов в виде включения застройщиков в проекты комплексного развития территорий, где бюджет будет нести самостоятельные издержки на создание инфраструктуры.
Об этом рассказал президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц.
«Если два-три года назад объем введенного многоквартирного жилья в Севастополе был 280–300 тысяч квадратных метров, то в минувшем году мы ввели всего 120 тысяч», — говорит Лившиц.
Объем вводимого жилья сильно упал, но спрос не уменьшился, говорит Лившиц. Кроме того, считает он, потенциальные покупатели не видят впереди перспективных объектов. Точечная застройка в городе не разрешается, а комплексного развития территории с новыми жилищными комплексами тоже не особо видно. Поэтому цену растут и могут расти дальше.
«Во время начала пандемии мы наблюдали большой спрос на уже готовые квартиры во введенных в эксплуатацию домах. Год назад цены в таких квартирах были 90–100 тысяч рублей за квадратный метр. Покупали их преимущественно жители других регионов России. И сейчас, спустя год, они, конечно, сильно выиграли, потому что эти квартиры выросли в цене», — считает глава Союза строителей региона.
Также, по словам Лившица, за время пандемии примерно на 12–15% выросли цены и на вторичном рынке Севастополя. Это произошло в том числе из-за возможности приобретать такие квартиры через инструмент ипотеки. Люди такую недвижимость активно покупали, говорит Лившиц.
В тексте использованы материалы: Форпост
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