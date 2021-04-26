Крымчанин угнал автомобиль, врезался на нем в дерево, его ждет тюремный срок

Житель Нижнегорского района осужден судом Крыма к лишению свободы на 1 год и 3 месяца за угон автомобиля своего знакомого.

В октябре 2020 года житель Советского района пригласил своего знакомого из Нижнегорского района за вознаграждение выполнить определенного вида хозяйственные работы на принадлежащей ему сельскохозяйственной базе. Молодой человек прибыл на базу в село Шахтино вместе с хозяином на его авто, выполнил оговоренный фронт работ, после чего употребил алкоголь.

Затем нижнегорец попросил разрешения хозяина базы воспользоваться его авто для личных целей, но собственник «железного коня» ответил отказом по причине нетрезвости знакомого. Гость решил-таки по-быстрому порешать свои дела и взять его автомобиль без спроса, воспользовавшись тем, что хозяин пошел спать. Но дорога не обошлась без приключений: автомобиль, управляемый нетрезвым водителем, врезался в дерево.

В ответ на звонки проснувшегося хозяина автомобиля нижнегорцу, последний признался в том, что взял машину для перевозки личных вещей и обязуется вернуть. Утром следующего дня собственнику отечественной легковушки позвонил его знакомый, сообщив о том, что похожий на его автомобиль находится на комбикормовом заводе в селе Краснофлотское. Прибыв в Краснофлотское и опознав свое авто, автовладелец позвонил в полицию.

Следует отметить, что 22-летний житель Нижнегорского района уже имеет на своем счету две судимости: за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В судебном заседании нижнегорец признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении емунаказания в условиях изоляции от общества. Тюремный срок виновный будет отбывать в колонии-поселении.

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