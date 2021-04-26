Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму

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Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.

Дорогу, ведущую к Воронцовскому дворцу в Алупке, заблокировали неизвестные молодые люди кавказской внешности. Соответствующее видео, снятое местным блогером Сергеем Псаревым, активно распространяют в соцсетях.

К автору видео обратились люди, которых мужчины на черном «Мерседесе» не пропускали на работу, поэтому блогер решил попробовать проехать через незаконный блокпост.

«В Алупке возле бывшего санатория «Златоуст» поставили джип с какими-то ребятами явно чеченской или дагестанской национальности, которым дали указание не пропускать машины обычной челяди. Запрещают проехать к знаменитому Воронцовскому дворцу с восточной стороны», - рассказал Псарев.

Он отметил, что его пропустили, так как увидели у него в руках видеокамеру и поняли, что он блогер.

На видеозаписи слышно, что на вопрос Псарева о том, почему перекрыта дорога, молодой человек, вышедший из «Мерседеса», ответил: «Ну, сказали перекрыть».

«Нас на работу не пускали утром. Орали, особенно этот молодой, что приезжает сюда 1-го Путин, у них стройка и им по-барабану, на работу людям или нет», - рассказала продавец одной из торговых лавок недалеко от Воронцовского дворца.

«Смотровую забрали! Дрогу забирают! Люди ходят пешком на работу уже второй день! Три километра люди во дворец идут пешком! Говорят, ноги переломаем, шеи пооткручиваем. Что за разговоры такие?! Что за самоуправство?! Нет ни милиции, никого, плевать все хотели! Может, Путин приедет поборется за нас?!», - возмутилась другая работница торгового ряда.

Сергей Псарев позвонил в полицию, ему пообещали выслать наряд и попросили зафиксировать номер автомобиля, перекрывшего дорогу.

«Я так понимаю, что из-за обилия строительной техники обычные люди сюда проехать уже не могут, так как мешают строителям. Или могут, но с трудом, с каким-то отчетом вот тем ребятам на черном внедорожнике. Сотрудники полиции вежливо попросили меня передать им эту видеозапись и даже поблагодарили за то, что я собираюсь выложить ее в интернет», - рассказал блогер.

Позднее вместо «Мерседеса» на несанкционированное «дежурство» заступила серебристая «десятка» также с людьми кавказской национальности.

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