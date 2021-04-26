Какой сегодня праздник 26 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.

Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week)

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей против смертоносных болезней.

Фомаида Медуница

Народный праздник «Фомаида Медуница» отмечается 26 апреля (по старому стилю - 13 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской). Другие названия праздника: «Фомаида», «День Фомаиды», «Заячьи именины». Считается, что в этот день медуница набирает целебной силы. Отсюда и название праздника. В народе 26 апреля принято было молиться святой Фомаиде об избавлении от блудного греха.

Также сегодня, 26 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)

- День сметчика

- День нотариата

- День снайпера

- День родного языка в Республике Татарстан

- Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)

- День реабилитации кубанского казачества

- День памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

- День национального героя в Республике Марий Эл

- Международный день варки картофеля

- Праздник незнакомых людей

- День вылазок в параллельные миры

- День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) в США

- Праздник древонасаждения (National Arbor Day) в США

Сегодня именины празднуют: Зоил, Георгий, Феодосий, Крискент, Мартирий, Дмитрий, Сисиний, Артамон (Артемон), Елеферий, Фомаида.

Что происходило 26 апреля в прошлые годы

1164 - во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу киевских Золотые ворота и завершил строительство оборонительных стен вокруг города

1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном.

1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне

1828 - Россия объявила войну Османской империи

1840 - из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1863 - в Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».

1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле

1926 - Сталин в письме к Кагановичу раскритиковал националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине

1933 - в Германии создана тайная полиция, Гестапо, сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.

1936 - в советской милиции введены звания

1938 - правительство Германии обязало евреев сообщить государственным учреждениям о размере своего имущества за рубежом

1942 - Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Рейха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно

1956 - в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402»

1964 - бостонский баскетбольный клуб «Celtic» установил безпрецендентний рекордшестая подряд победа в чемпионате НБА

1986 - в 1 час 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечествавзорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году

1991 - звезду футбола Диего Марадонну арестовали за хранение наркотиков

1998 - в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка

1999 - Компьютерный вирус «Чернобыль» повредил, по разным оценкам, до полмиллиона компьютеров по всему миру

2000 - в Москве выставлены на публичное обозрение останки Гитлера (фрагмент черепа с пулевым отверстием)

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 апреля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Психиатр оценил последствия затяжных майских выходных в Крыму. Затяжные майские выходные не приведут к негативным последствиям и не отразятся на трудоспособности россиян.

Какой сегодня праздник 24 апреля. Сегодня, 24 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Путин разрешил не работать 11 дней подряд. Дни между майскими праздниками сделают выходными.

Аксенов разрешил отпраздновать День Победы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение массовых мероприятий в День Победы.