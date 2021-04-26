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Водный кризис

Как в «Артеке» решают проблему с водой

11:37 понедельник, 26 апреля 2021
Как в «Артеке» решают проблему с водой

фото © rg.ru

Для того, чтобы в пик сезона Международный детский центр «Артек» не остался без воды, администрация делает все возможное, включая ремонтные работы на сетях и ограничения на мойку транспорта.

Об этом журналистам рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.

«Мы восстановили и провели реконструкцию сетей водоснабжения. Кроме того, в период реконструкции мы сделали резервуары чистой воды, в которых хранится месячный запас. Мы ни от кого не зависим. Эта система, в случае любой чрезвычайной ситуации на подводящих сетях, позволит нам обеспечить любую смену водой в полном объеме», - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель центра отметил, что впереди еще работа на 10 объектах водной инфраструктуры.

«Кроме того, мы ограничили расходы воды, так, чтобы в ней не нуждались артековцы и вожатые. Автобусы моем только внутри. Также мы восстановили часть каптажей, и у нас сейчас функционируют три. Работы по системе водоснабжения и канализования продолжатся. У нас 10 объектов инфраструктуры включены в ФЦП», - рассказал Федоренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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