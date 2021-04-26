Водный кризис
Развитие сюжета: «На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется ● Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды ● Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма ● Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму ● Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах
Как в «Артеке» решают проблему с водой
фото © rg.ru
Для того, чтобы в пик сезона Международный детский центр «Артек» не остался без воды, администрация делает все возможное, включая ремонтные работы на сетях и ограничения на мойку транспорта.
Об этом журналистам рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.
«Мы восстановили и провели реконструкцию сетей водоснабжения. Кроме того, в период реконструкции мы сделали резервуары чистой воды, в которых хранится месячный запас. Мы ни от кого не зависим. Эта система, в случае любой чрезвычайной ситуации на подводящих сетях, позволит нам обеспечить любую смену водой в полном объеме», - подчеркнул он.
Кроме того, руководитель центра отметил, что впереди еще работа на 10 объектах водной инфраструктуры.
«Кроме того, мы ограничили расходы воды, так, чтобы в ней не нуждались артековцы и вожатые. Автобусы моем только внутри. Также мы восстановили часть каптажей, и у нас сейчас функционируют три. Работы по системе водоснабжения и канализования продолжатся. У нас 10 объектов инфраструктуры включены в ФЦП», - рассказал Федоренко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется. Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
Центральный проспект Симферополя снова нужно ремонтировать. Центральный проспект им. Кирова в Симферополе нужно вновь ремонтировать после капитального ремонта в 2018 году.
Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды. В администрации Симферополя уточнили, как будет подаваться вода жителям города в соответствии с новыми графиками.
Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма. Притоки в крымские водохранилища начали уменьшаться во второй половине апреля, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко.
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 26 апреля фото
Сегодня, 26 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
19 часов назад
Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте
Ялтинские пожарные спасли от огня восемь квартир и два частных домовладения.