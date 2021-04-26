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Экскурсоводов Крыма посчитают и внесут в единый российский реестр
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Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые регулируют деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК, передает корреспондент «Вести Крым».
Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и подразумевают собой введение единого федерального реестра, где будут отображаться только те специалисты, которые прошли аттестацию.
«Новый закон повысит безопасность туристов, особенно если мы говорим о деятельности инструкторов-проводников», - прокомментировал изменения глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, добавив, что в Крыму очень сильная школа экскурсоводов.
«Вместе с классическими экскурсиями развиваются и появляются новые индивидуальные предложения, зачастую совершенно необычные, связанные и с природным, и с культурным наследием, и с гастрономическими возможностями Крыма», - резюмировал министр.
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