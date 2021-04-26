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Власть

Экскурсоводов Крыма посчитают и внесут в единый российский реестр

13:55 понедельник, 26 апреля 2021
Экскурсоводов Крыма посчитают и внесут в единый российский реестр

фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые регулируют деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК, передает корреспондент «Вести Крым».

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и подразумевают собой введение единого федерального реестра, где будут отображаться только те специалисты, которые прошли аттестацию.

«Новый закон повысит безопасность туристов, особенно если мы говорим о деятельности инструкторов-проводников», - прокомментировал изменения глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, добавив, что в Крыму очень сильная школа экскурсоводов.

«Вместе с классическими экскурсиями развиваются и появляются новые индивидуальные предложения, зачастую совершенно необычные, связанные и с природным, и с культурным наследием, и с гастрономическими возможностями Крыма», - резюмировал министр.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму думают, что на майские праздники приедет более миллиона туристов. Предположительно более одного миллиона туристов отдохнут в Крыму в период майских праздников.

Эксперты еще раз объяснили почему в Крыму растут цены на отдых. Повышения стоимости проживания в крымских отелях трудно избежать на фоне общего роста уровня цен.

В Крыму думают, что цены выросли только в отелях премиального сегмента. Стоимость отдыха в крымских средствах размещения повысилась только для категории 4-5-звездочных отелей.

Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.

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