Экскурсоводов Крыма посчитают и внесут в единый российский реестр

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Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые регулируют деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК, передает корреспондент «Вести Крым».

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и подразумевают собой введение единого федерального реестра, где будут отображаться только те специалисты, которые прошли аттестацию.

«Новый закон повысит безопасность туристов, особенно если мы говорим о деятельности инструкторов-проводников», - прокомментировал изменения глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, добавив, что в Крыму очень сильная школа экскурсоводов.

«Вместе с классическими экскурсиями развиваются и появляются новые индивидуальные предложения, зачастую совершенно необычные, связанные и с природным, и с культурным наследием, и с гастрономическими возможностями Крыма», - резюмировал министр.

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