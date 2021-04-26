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Власть

Экс-директор «Херсонеса» уволена во Владимире «без объяснения причин»

16:47 понедельник, 26 апреля 2021

Экс-директор музея-заповедника «Херсонес Таврический», возглавлявшая до и после своей работы в Севастополе Владимиро-Суздальский музей, отстранена от обязанностей. Контракт со Светланой Мельниковой расторгнут Минкультом, по ее словам, «без объяснения причин».

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

«Ее на рабочем месте нет, потому что последний день у нее был пятница. С ней был расторгнут контракт в одностороннем порядке. По ее словам, «без объяснения причин», – сообщил начальник пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Полидовец.

Представитель музея отметил, что о предпосылках для увольнения ему ничего не известно.

По его словам, новым руководителем музея во Владимире станет экс-сотрудник администрации президента, бывший член Совета Федерации от Владимирской области Сергей Рыбаков. Пока соответствующего приказа в кадры не поступило.

На официальном сайте музея никакой информации о смене руководства не размещено.

Напомним, Светлана Мельникова руководила музеем-заповедником «Херсонес Таврический» с июня 2016 года. Она уволилась с поста 10 декабря 2018 года и уже на следующий день возглавила Владимиро-Суздальский музей. На должности в Севастополе ее сменила Елена Морозова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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