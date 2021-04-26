Власть
Экс-директор «Херсонеса» уволена во Владимире «без объяснения причин»
Экс-директор музея-заповедника «Херсонес Таврический», возглавлявшая до и после своей работы в Севастополе Владимиро-Суздальский музей, отстранена от обязанностей. Контракт со Светланой Мельниковой расторгнут Минкультом, по ее словам, «без объяснения причин».
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Ее на рабочем месте нет, потому что последний день у нее был пятница. С ней был расторгнут контракт в одностороннем порядке. По ее словам, «без объяснения причин», – сообщил начальник пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Полидовец.
Представитель музея отметил, что о предпосылках для увольнения ему ничего не известно.
По его словам, новым руководителем музея во Владимире станет экс-сотрудник администрации президента, бывший член Совета Федерации от Владимирской области Сергей Рыбаков. Пока соответствующего приказа в кадры не поступило.
На официальном сайте музея никакой информации о смене руководства не размещено.
Напомним, Светлана Мельникова руководила музеем-заповедником «Херсонес Таврический» с июня 2016 года. Она уволилась с поста 10 декабря 2018 года и уже на следующий день возглавила Владимиро-Суздальский музей. На должности в Севастополе ее сменила Елена Морозова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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