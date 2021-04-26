ДТП с участием двух грузовиков произошло под Судаком

В службу спасения поступило сообщение о том, что на дороге в селе Морское в сторону села Приветное (городской округ Судак) произошло дорожно-транспортное происшествие.

В пресс-службе МЧС Республики Крым сообщили, что к месту происшествия выехала дежурная смена в составе четырех человек, а также скорая и ГИБДД.

По прибытии стало известно, что произошло ДТП с участием двух автомобилей «Hyundai» и «Газель», есть пострадавшие.

Спасатели предприняли меры для предотвращения возгорания в зоне ЧП, был ликвидирован разлив топлива. Пострадал водитель автомобиля «Газель».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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