Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков произошло под Судаком
В службу спасения поступило сообщение о том, что на дороге в селе Морское в сторону села Приветное (городской округ Судак) произошло дорожно-транспортное происшествие.
В пресс-службе МЧС Республики Крым сообщили, что к месту происшествия выехала дежурная смена в составе четырех человек, а также скорая и ГИБДД.
По прибытии стало известно, что произошло ДТП с участием двух автомобилей «Hyundai» и «Газель», есть пострадавшие.
Спасатели предприняли меры для предотвращения возгорания в зоне ЧП, был ликвидирован разлив топлива. Пострадал водитель автомобиля «Газель».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе. Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.
Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте. Ялтинские пожарные спасли от огня восемь квартир и два частных домовладения.
В Симферополе автомобиль снес ограждение банка. В Симферополе у здания «Генбанка» на улице Севастопольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
В Севастополе женщина покалечилась, вылетев из автобуса. В Севастополе женщина получила переломы, выпав из салона автобуса во время его резкого старта при незакрытой двери.
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео
Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина
Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно
На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
24 часа назад
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов
Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.