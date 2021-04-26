Десятидневные майские праздники: как отреагировали работодатели

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Приблизительно пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, больше половины компаний и предприятий еще не определились с рабочим графиком в майские выходные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспресс-исследование Headhunter.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая.

Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

Голоса других участников исследования распределились поровну. 23% работодателей заявили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Столько же опрошенных сообщили, что отпустят своих сотрудников на майские канинкулы.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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