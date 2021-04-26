Бизнес
Десятидневные майские праздники: как отреагировали работодатели
фото © Новости Крыма
Приблизительно пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, больше половины компаний и предприятий еще не определились с рабочим графиком в майские выходные.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспресс-исследование Headhunter.
Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая.
Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.
Голоса других участников исследования распределились поровну. 23% работодателей заявили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Столько же опрошенных сообщили, что отпустят своих сотрудников на майские канинкулы.
Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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