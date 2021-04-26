«Берег турецкий россиянам не нужен»: В Крыму пообещали сделать свою Анталию

Будущая крымская Анталья пока выглядит так | фото © azur.ru

Планами по созданию инфраструктуры для отдыха на побережье Крыма поделился заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов.

Интерес проявили и потенциальные инвесторы, ведь планируется создание развитой туристической зоны, не уступающей курортам Турции, сообщил Евгений Кабанов в эфире телеканала «Крым-24». Важно развитие не только Большой Ялты, но и остальной части Крыма, в том числе и побережья Азовского моря.

Благодаря инфраструктурным облигациям и кредитам возможно будет строительство хороших отелей, подчеркнул Кабанов. О создании нового туристического кластера на западе региона сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Предположительно, в него войдут Оленевка, Тарханкут, Черноморский район, города Саки и Евпатория.

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