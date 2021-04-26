98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 25 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1671 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 5 человек, выздоровевших за весь период – 37 094 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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