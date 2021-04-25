Происшествия
Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе
фото © МЧС Крыма
Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«В 23.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Западный обход Симферополя произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля LADA Kalina получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажиры автомобиля Hyundai Solaris оказались зажаты», – сообщили в пресс-службе.
Прибывшие на место спасатели провели деблокацию пострадавших и погибшего. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.
Ранее сообщалось о столкновении рейсового автобуса с легковушкой под Симферополем.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе
Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.
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