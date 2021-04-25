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Происшествия

Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе

16:47 воскресенье, 25 апреля 2021
Симферополь
Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе

фото © МЧС Крыма

Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В 23.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Западный обход Симферополя произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля LADA Kalina получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажиры автомобиля Hyundai Solaris оказались зажаты», – сообщили в пресс-службе.

Прибывшие на место спасатели провели деблокацию пострадавших и погибшего. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

Ранее сообщалось о столкновении рейсового автобуса с легковушкой под Симферополем. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе автомобиль снес ограждение банка. В Симферополе у здания «Генбанка» на улице Севастопольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

В Севастополе женщина покалечилась, вылетев из автобуса. В Севастополе женщина получила переломы, выпав из салона автобуса во время его резкого старта при незакрытой двери.

ДТП с автобусом в Крыму: прокуратура проверит перевозчика. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло сегодня на трассе Симферополь-Алушта-Ялта.

В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму пострадали четыре человека. Рейсовый автобус с людьми столкнулся с иномаркой в районе поселка Доброе на трассе Симферополь - Ялта.

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Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе

Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе

Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.

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