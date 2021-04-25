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Власть

Власти Крыма предупредили: за костры на своих участках будут крупные штрафы

18:04 воскресенье, 25 апреля 2021
Власти Крыма предупредили: за костры на своих участках будут крупные штрафы

фото © stroy-podskazka.ru

За разведение костров во время пожароопасного периода крымчанам грозят крупные штрафы, предупредили в МЧС Республики Крым.

Спасатели напомнили, что запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах населенного пункта, а также на землях садовых и огороднических товариществ.

Штраф для граждан составляет от 2-х до 3 тыс. рублей, для должностного лица – от 6 до 15 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тыс. рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тыс. рублей, от 15 до 30 тыс. рублей и от 30 до 40 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц намного выше. За нарушение правил безопасности придется заплатить от 150 до 400 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима - от 200 до 400 тысяч рублей.

С 1 апреля в Крыму объявили начало летнего пожароопасного периода. Крымчан просят внимательно относиться к источникам огня: не пользоваться огнем возле сухих растений или деревянных построек, не жечь сухостой и строительный мусор, быть осторожнее во время посещения лесов, объяснять правила пожарной безопасности детям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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