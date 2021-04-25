Происшествия
В Симферополе автомобиль снес ограждение банка
В Симферополе у здания «Генбанка» на улице Севастопольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
По данным свидетелей происшествия, автомобиль при неудачной попытке поворота столкнулся с Chevrolet, повредив машину, и снес ограждение финансового учреждения. По предварительной информации, погибших и пострадавших в аварии нет.
По словам пользователей соцсети, в этом месте не первый раз происходят ДТП.
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