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Происшествия

В Симферополе автомобиль снес ограждение банка

08:15 воскресенье, 25 апреля 2021
Симферополь

В Симферополе у здания «Генбанка» на улице Севастопольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

По данным свидетелей происшествия, автомобиль при неудачной попытке поворота столкнулся с Chevrolet, повредив машину, и снес ограждение финансового учреждения. По предварительной информации, погибших и пострадавших в аварии нет.

По словам пользователей соцсети, в этом месте не первый раз происходят ДТП.

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