В Севастополе женщина покалечилась, вылетев из автобуса

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В Севастополе женщина получила переломы, выпав из салона автобуса во время его резкого старта при незакрытой двери.

Как рассказал Павел Сорокин — руководитель ООО «Севтранс-Сервис», которое обслуживает маршрут, где произошел инцидент, это произошло в минувшем марте на остановке общественного транспорта «Ул. Железнякова».

В результате пассажирка сломала тазобедренный сустав и плечевую кость и была госпитализирована. Внутренняя проверка и проверка севастопольского УМВД подтвердили виновность водителя, уточнил Сорокин. Водителю грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

«По линии МВД он понесет административную ответственность, по линии предприятия он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде отстранения от управления транспортным средством. То есть он сейчас у нас на предприятии числится, но не работает», — пояснил перевозчик, отметив, что вопрос увольнения сотрудника еще рассматривается.

Пострадавшей, добавил Павел Сорокин, были назначены компенсационные выплаты по пассажирской страховке и от самого предприятия-перевозчика. Размеры этих выплат перевозчик назвать не смог.

В пресс-службе севастопольского МВД в свою очередь сообщили, что 15 апреля 2021 года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Правовая оценка действий водителя автобуса будет дана при получении результата судебной автотехнической экспертизы.

Отметим: это не единственный случай травмирования пассажиров в общественном транспорте Севастополя. Правда, торжество справедливости происходит сложно и не всегда. Так, Любови Федоровой, серьезно повредившей ногу в городском троллейбусе в 2012 году и оставшейся инвалидом, добиваться компенсационной выплаты и доказывать, что она является пострадавшей стороной, пришлось несколько лет.

Еще один случай, когда пассажирка выпала из исправной маршрутки и сломала руку, произошел в 2017 году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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