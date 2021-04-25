Власть
В Севастополе вводятся фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло
Ответственным органом за стабильную цену на эти группы товаров назначен департамент сельского хозяйства.
Правительство Севастополя уполномочило департамент сельского хозяйства и потребительского рынка контролировать и реализовывать решение правительства РФ по стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло.
Напомним, 6 апреля 2021 года было принято постановление Правительства РФ №544 о субсидировании производителей подсолнечного масла и сахара.
«У нас на территории региона таких производителей нет. Поэтому субсидирование осуществляется производителям, которые отгружают товары по фиксированной цене. Масло – 95 рублей за литр, сахар – 36 рублей за килограмм», – сказал директор департамента сельского хозяйства Вадим Кирпичников.
По его словам, данное постановление позволит держать цены по товарам уже в рознице. На масло – 110 рублей за литр, на сахар – 46 рублей за килограмм.
Начиная с 23 апреля в Севастополе начинается отгрузка указанных товаров по фиксированным ценам.
В тексте использованы материалы: Форпост
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