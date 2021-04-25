Власть
В Севастополе блокчейном протестируют выборы в Госдуму
Перспектива дистанционного голосования должна повысить доверие граждан к выборам.
Технологию блокчейн применят в ходе теста дистанционного голосования в Севастополе. Об этом сообщает «ForPost.Политика» со ссылкой на главу избиркома Севастополя Сергея Даниленко.
По его словам, тестирование пройдет во всех субъектах РФ. При этом в 10 регионах участники тренировки получат бюллетени по всем видам выборов, запланированных на единый день голосования. В их число входит и Севастополь.
«При голосовании используется блокчейн-система. Попадающие в нее данные не могут быть удалены или изменены», — отметил Даниленко.
Хранение информации децентрализировано. Все производимые транзакции можно будет отследить.
Решение, в каких регионах дистанционное голосование будет проводиться на выборах в сентябре, примут после проведения общероссийской тренировки.
Помимо Севастополя, еще восемь регионов претендуют на возможность дистанционного голосования. Также оно пройдет в Москве — на отдельной платформе. Другие регионы будут использовать платформу, разработанную Ростелекомом и Минцифры.
В тексте использованы материалы: Форпост
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