В Севастополе блокчейном протестируют выборы в Госдуму

Перспектива дистанционного голосования должна повысить доверие граждан к выборам.

Технологию блокчейн применят в ходе теста дистанционного голосования в Севастополе. Об этом сообщает «ForPost.Политика» со ссылкой на главу избиркома Севастополя Сергея Даниленко.

По его словам, тестирование пройдет во всех субъектах РФ. При этом в 10 регионах участники тренировки получат бюллетени по всем видам выборов, запланированных на единый день голосования. В их число входит и Севастополь.

«При голосовании используется блокчейн-система. Попадающие в нее данные не могут быть удалены или изменены», — отметил Даниленко.

Хранение информации децентрализировано. Все производимые транзакции можно будет отследить.

Решение, в каких регионах дистанционное голосование будет проводиться на выборах в сентябре, примут после проведения общероссийской тренировки.

Помимо Севастополя, еще восемь регионов претендуют на возможность дистанционного голосования. Также оно пройдет в Москве — на отдельной платформе. Другие регионы будут использовать платформу, разработанную Ростелекомом и Минцифры.

В тексте использованы материалы: Форпост

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