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В Крыму думают, что на майские праздники приедет более миллиона туристов
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Предположительно более одного миллиона туристов отдохнут в Крыму в период майских праздников.
Об этом сегодня журналистам заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Мы сейчас идем с превышением порядка 20% к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период. Мы понимаем, что на майские у нас будет больше миллиона туристов. Более точные цифры мы получим, когда уже будет окончательное бронирование на следующей неделе. Это будет серьезное испытание и серьезная ответственность для всего Крыма», – сказал министр.
По словам Волченко, наибольшее внимание уделяется безопасности для крымчан и отдыхающих в этот период. Так, в Крыму проводится массово вакцинация от коронавируса сотрудников учреждений санаторно-курортной сферы. «Безопасность – главный месседж, главный тренд сезона-2021, – подчеркнул глава республиканского министерства курортов. – Мы будем уделять этому особое внимание, прежде всего в ближайшие недели, на майские праздники, которые получаются достаточно серьезными. Мы уже в постоянном мониторинге находимся курортных территорий».
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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