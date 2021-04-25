В Крыму думают, что на майские праздники приедет более миллиона туристов

фото © Pixabay

Предположительно более одного миллиона туристов отдохнут в Крыму в период майских праздников.

Об этом сегодня журналистам заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Мы сейчас идем с превышением порядка 20% к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период. Мы понимаем, что на майские у нас будет больше миллиона туристов. Более точные цифры мы получим, когда уже будет окончательное бронирование на следующей неделе. Это будет серьезное испытание и серьезная ответственность для всего Крыма», – сказал министр.

По словам Волченко, наибольшее внимание уделяется безопасности для крымчан и отдыхающих в этот период. Так, в Крыму проводится массово вакцинация от коронавируса сотрудников учреждений санаторно-курортной сферы. «Безопасность – главный месседж, главный тренд сезона-2021, – подчеркнул глава республиканского министерства курортов. – Мы будем уделять этому особое внимание, прежде всего в ближайшие недели, на майские праздники, которые получаются достаточно серьезными. Мы уже в постоянном мониторинге находимся курортных территорий».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму думают, что цены выросли только в отелях премиального сегмента. Стоимость отдыха в крымских средствах размещения повысилась только для категории 4-5-звездочных отелей.

Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.

Спрос на жилье для отдыха в Севастополе вырос на четверть. После закрытия авиасообщения с Турцией спрос на посуточную аренду в Севастополе за неделю вырос на 20%.

В Крыму отрицают вероятный сговор участников туристического рынка. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк отрицает возможность сговора участников рынка.