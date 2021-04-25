Центральный проспект Симферополя снова нужно ремонтировать

Центральный проспект им. Кирова в Симферополе нужно вновь ремонтировать после капитального ремонта в 2018 году.

Канализационные люки на дороге просели, решетки ливневой канализации провалились. Об этом сообщает КП-Крым.

— Проспект Кирова делала компания «Сибавтобан», которая банкрот, — пояснил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. — Гарантийных обязательств применить нельзя. Ведем переговоры с одним из ведущих подрядчиков, который выполняет работы в Симферополе, они проводят анализ. Порядка 200 люков надо менять, это существенные финансовые вложения.

Напомним, на капитальный ремонт проспекта Кирова в Симферополе было затрачено 194 миллиона рублей. Претензии к качеству работ возникли в столичной администрации практически сразу: не только к канализационным люкам, но и качеству асфальта. Гарантийные обязательства подрядчика были закреплены на 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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