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Водный кризис

Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды

10:59 воскресенье, 25 апреля 2021
Симферополь
Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды

фото © Новости Крыма

В администрации Симферополя уточнили, как будет подаваться вода жителям города в соответствии с новыми графиками.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что с 24 апреля симферопольцы будут получать воду с 6:00 до полуночи.

По информации городских властей, с 6 утра до 00 часов воду будут подавать в микрорайонах Загородный, Свобода, Красная горка, Фонтаны, Ак-Мечеть, Верхние Фонтаны, Маршала Жукова, Льдозавод, Украинка, Москольцо, Марьино, Петровская балка, Солнечная долина, а также на улицах Киевской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Камской, Лермонтова и других.

Кроме того, в части районов города водоснабжение будет круглосуточным, но со снижением давления в ночные часы. Речь идет о центре города, Пневматике, районе Старого города, Заводском, Новоромановке, микрорайонах «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое». Также воду будут подавть круглосуточно жителям улиц Воровского, Шмидта, Тургенева, Мокроусова и Зои Жильцовой.

В мэрии предупредили, что в период перехода на новые графики качество воды, поступающей абонентам, может ухудшиться.

«В связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения», - отметили в администрации.

С полной информацией о подачи воды в Симферополе можно ознакомиться на сайте администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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