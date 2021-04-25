Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +13
море +9

Власть

Севастополь получил от Минобороны детский лагерь в Батилимане

11:43 воскресенье, 25 апреля 2021
Севастополь

Из федеральной собственности в собственность Севастополя передали лагерь «Чайка», ранее принадлежавший судоремонтному заводу Черноморского флота.

Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что лагерь сохранит свой профиль.

«К сожалению, в текущем сезоне СанПиНы не позволят нам его использовать в рамках оздоровительной компании. Но есть понятная стратегия: его модернизация в будущем и сохранение за ним статуса детского лагеря, который будет одним из лучших в Севастополе», – сказал глава города.

Развожаев также отметил, что для детей сотрудников 13-го судоремонтного завода, силами которого строился лагерь, город непременно предусмотрит квоты на отдых.«Конечно, это не быстрое дело. Но, по крайней мере, первая важная точка на сегодня поставлена», – заключил Развожаев.

Детский лагерь «Чайка» 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ был построен в 1965 году.

Последние несколько лет предприятие испытывало серьезные трудности в работе и к 2020-му оказалось на грани банкротства. Имущество завода арестовали по суду. А все объекты в границах военного городка № БАТ-2 (лагерь «Чайка») в урочище Батилиман были переданы в федеральную собственность по решению Министерства обороны РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за ЧП с лошадью открытие 2-й очереди зооуголка Симферополя перенесено. В Симферополе перенесли открытие 2-й очереди зооуголка Детского парка из-за происшествия с лошадью, которая откусила палец 5-летней девочке.

Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма. С нового учебного года в школах Крыма появится спецкурс гостеприимства.

Какие особенности сдачи экзаменов ждут выпускников школ 2021 года. В этом году в связи с эпидемиологическими условиями отменен досрочный период сдачи итоговых экзаменов для школьников.

Крымские лагеря смогут принимать на отдых детей с конца мая. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Правила шашлыка: врачи рассказали, как выбрать мясо

Правила шашлыка: врачи рассказали, как выбрать мясо

При выборе уже готового мяса для шашлыка необходимо ориентироваться на несколько параметров, среди которых состав маринада и соседство с овощами.

Водный кризис
Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма

Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма

Притоки в крымские водохранилища начали уменьшаться во второй половине апреля, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации