Севастополь получил от Минобороны детский лагерь в Батилимане

Из федеральной собственности в собственность Севастополя передали лагерь «Чайка», ранее принадлежавший судоремонтному заводу Черноморского флота.

Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что лагерь сохранит свой профиль.

«К сожалению, в текущем сезоне СанПиНы не позволят нам его использовать в рамках оздоровительной компании. Но есть понятная стратегия: его модернизация в будущем и сохранение за ним статуса детского лагеря, который будет одним из лучших в Севастополе», – сказал глава города.

Развожаев также отметил, что для детей сотрудников 13-го судоремонтного завода, силами которого строился лагерь, город непременно предусмотрит квоты на отдых.«Конечно, это не быстрое дело. Но, по крайней мере, первая важная точка на сегодня поставлена», – заключил Развожаев.

Детский лагерь «Чайка» 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ был построен в 1965 году.

Последние несколько лет предприятие испытывало серьезные трудности в работе и к 2020-му оказалось на грани банкротства. Имущество завода арестовали по суду. А все объекты в границах военного городка № БАТ-2 (лагерь «Чайка») в урочище Батилиман были переданы в федеральную собственность по решению Министерства обороны РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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