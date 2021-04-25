Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 25 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 25 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - заморозки (заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1...-3°), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - заморозки (заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1...-3°), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 63 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 57 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 76 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 24 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 24 апреля.

К концу апреля в Крыму резко потеплеет. Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 23 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 23 апреля.

В Крым идет весна с особенностями лета. Синоптики рассказали, когда на полуостров придет потепление.