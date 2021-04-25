Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма

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Притоки в крымские водохранилища начали уменьшаться во второй половине апреля, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

В целом, по его словам, с начала года объемы воды в водохранилищах, снабжающих Симферополь, Ялту и Севастополь, увеличились более чем на 40 миллионов кубометров. Это почти в 2,5 раза больше тех объемов, которые оставались в водохранилищах в начале 2021 года.

«Если говорить про Симферополь, то приток суточный около 200 тысяч кубометров. Поднимают и используют из этой воды где-то около 40-50 тысяч, то есть, одну треть. Если говорить о Ялте, там ситуация лучше: если они ежесуточно получают более 200 тысяч кубов, то используют всего лишь до 10 тысяч кубометров. Им хватает той воды, которая идет по ЮБК за счет тех источников, которые там есть, подземных и поверхностных. В Севастополе тоже довольно хорошо идут притоки, более 120 тысяч в сутки, и подъем увеличивается», - перечислил Илья Николенко.

Тем не менее, во второй половине апреля притоки в водохранилища начали спадать. Это говорит о том, что снежные шапки с дополнительными запасами воды стаивают, а значит ожидать обильных притоков от снега больше не стоит.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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