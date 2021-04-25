Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте

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Ялтинские пожарные спасли от огня восемь квартир и два частных домовладения.

Об этом сегодня утром сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.

«Сообщение о загорании в трехэтажном здании на улице Манагарова в Ялте поступило в службу спасения в 00.01. Уже через 9 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым», – сообщили в управлении.

По данным спасателей, по прибытии первого подразделения было установлено, что горит квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома, существует угроза распространения на соседние здания. «Ранг пожара был повышен до №2, привлечены дополнительные силы», – добавили представители МЧС.

На месте пожара был организован оперативный штаб главного управления МЧС России по Крыму.

По информации пожарных, в результате предпринятых мер удалось спасти от огня восемь квартир жилого дома и два частных домовладения. В 1.27 пожар был локализован, а в 5.50 – ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В ГУ МЧС по РК также обратили внимание, что всего в ликвидации последствий пожара были задействованы от единой территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС – 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 40 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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