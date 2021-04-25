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Власть

Объем строительства в Севастополе упал на 4,9 млрд рублей

14:52 воскресенье, 25 апреля 2021
Севастополь
Объем строительства в Севастополе упал на 4,9 млрд рублей

фото © Форпост

За минувший год объем строительства в Севастополе уменьшился на 4,9 млрд рублей.

Об этом сообщила глава Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева со ссылкой на Крымстат.

«Все макроэкономические показатели, за исключением индекса производства (за год), показали отрицательную динамику», — сказала Юлия Кокарева.

Строительная отрасль, как основной мультипликатор экономики, тянет за собой развитие еще 20 других отраслей, говорит глава КСП Севастополя. Поэтому, считает она, проседание строительной отрасли дальше будет сказываться на всей экономике Севастополя.

В свою очередь, президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц подтвердил, что, действительно, строительный рынок региона за период борьбы в коронавирусом, немного упал.

Однако отчислений в бюджет наши строители сделали столько же, сколько в минувшем году. Объем налогов остался примерно таким же», — сказал Лившиц.

По оценкам Союза строителей Севастополя, объем введенного высотного жилья за минувший год составил 120 тысяч квадратных метров, а малоэтажного — еще 420 тысяч.

В тексте использованы материалы: Форпост

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