«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется

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Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.

По данным Крымского гидрометцентра, в марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, составил: в Белогорском — 7,5 млн кубометров, в Партизанском — 1,6 млн кубометров, в Симферопольском — 1,2 млн кубометров, в Счастливом — 0,9 млн кубометров, а в Чернореченском — 7,2 млн кубометров.

Зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Елена Тимошик в ответе на информационный запрос ForPost сообщила, что по состоянию на 6 апреля Тайганское водохранилище заполнено на 8,6% от полного проектного объема, Симферопольское — на 14,7%, Старокрымское — на 18,5%, Партизанское — на 21%, Изобильненское — на 25,1%, Загорское — на 27,1%, Кутузовское — на 53%, Счастливенское — на 57,2%, Белогорское — на 63,9%, Аянское — на 79%.

Ключевая разница между Севастополем и Республикой Крым в плане наполняемости водохранилищ заключается в том, где и в каком количестве выпадают осадки, а также что является водосборной площадью, объяснил ForPost старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Анатолий Копачевский.

«Если на Ай-Петри и главной гряде выпали обильные снега в феврале, то, соответственно, они по крутым склонам максимально быстро подпитали именно Чернореченское водохранилище. Если говорить про Симферопольское , то оно удалено географически от склонов гор», — отметил эксперт.

Кроме этого, Копачевский добавил, что из-за трехлетней засухи первые порции талых вод ушли на то, чтобы напитать почву.

Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин обратил внимание на то, что те водохранилища, которые питаются подземными карстовыми источниками, а это Аянское, Чернореченское и Белогорское, — все стоят полными. Тогда как Симферопольское водохранилище питается водами небольшой реки, вытекающей из Красной пещеры под Долгоруковской яйлой.

«Еще возникает вопрос: нет ли там трещины на дне Симферопольского водохранилища. Такое случалось в XX веке, когда были сильные потери со дна водохранилища. Спускались водолазы, томпонировали дыру бетоном, делали такую своеобразную подушку», — рассказал собеседник.

Однако для того чтобы водолазы смогли обследовать дно, необходимо сначала его почистить от илистых донных отложений. Но вот планирует ли Крыммелиоводхоз расчистить дно Симферопольского водохранилища, неизвестно, поскольку на этот вопрос Елена Тимошик не ответила. Чиновница лишь заметила, что регулярно убирается сухой откос и прилегающая к водохранилищу территория.

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