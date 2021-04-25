Крымчанка получила семь месяцев исправительных работ за долги по алиментам

Суд установил, что мать двоих детей из Нижнегорского района не платила алименты и не становилась на учет в центр занятости.

В итоге сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В то же время суд выяснил, что женщина имела доход от работы по частному найму, но никакой материальной помощи детям не оказывала.

Учитывая тот факт, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, а также сумму задолженности, суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправленных работ с удержанием 5% от заработной платы в счет государства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский суд оценил жизнь двухмесячной девочки в два млн рублей. Деньги все равно не вернут ребенка к жизни.

В Симферополе задержали водителя, купившего права за 32 тысячи рублей. Во время проверки документов 25-летний крымчанин предъявил правоохранителям поддельное водительское удостоверение и объяснил, что на преступление его толкнул несданный экзамен в автошколе.

ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму». Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты за «призывы в интернете к экстремистской деятельности».

В России разработали новые правила дорожного движения, штрафов станет больше. В рамках новых дополнений к Правилам дорожного движения ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль.