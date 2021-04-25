Власть
Крымчанка получила семь месяцев исправительных работ за долги по алиментам
Суд установил, что мать двоих детей из Нижнегорского района не платила алименты и не становилась на учет в центр занятости.
В итоге сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В то же время суд выяснил, что женщина имела доход от работы по частному найму, но никакой материальной помощи детям не оказывала.
Учитывая тот факт, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, а также сумму задолженности, суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправленных работ с удержанием 5% от заработной платы в счет государства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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