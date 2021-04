Какой сегодня праздник 25 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 25 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

День дочери (Daughter's Day)

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер является День дочери (Daughter's day). Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля. Когда он возник и кем учрежден – этот вопрос окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен.

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери – это, все же, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь – социальный статус члена семьи. Появление ребенка в семье – это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребенка – это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств.

Василий Парильщик

Народный праздник «Василий Парильщик» отмечается 25 апреля (по старому стилю - 12 апреля). В православном календаре это день почтения памяти святого Василия, епископа Парийского, исповедника. Другие названия праздника: «Василий», «Василий Парийский», «Лесной праздник», «Комоедицы». В этот день медведь выходит из берлоги. Просыпается леший. Главное у него дело - будить деревья от зимней спячки.

Также сегодня, 25 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день ДНК (International DNA Day)

- День чеченского языка

- День памяти священномученика Зинона, епископа Веронийского

- День свободы в Португалии

- День освобождения от фашизма в Италии

- Всемирный день породненных городов

- Всемирный день пингвинов (World Penguin Day)

- День бумажных самолетиков

- День встречи на Эльбе

- День Общества красных шляпок (Red Hat Society Day)

- Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day)

- День финансовой независимости (Financial Independence Awareness Day)

- День сантехника (National Hug a Plumber Day) в США

- День казахстанского футбола

- День «Возьмите дочерей и сыновей на работу» (Take Our Daughter and Sons to Work Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Василий, Сергей, Мина, Исаакий, Зенон, Афанасия, Анфиса (Анфуса), Акакий, Геронтий, Дим, Матвей.

Что происходило 25 апреля в прошлые годы

1433 - звенигородский князь Юрий Дмитриевич разбил войско своего племянника князя московского Василия II и занял московский престол

1507 - немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.

1547 - крупнейшем пожаром сожжена Москва

1660 - учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам

1719 - Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»

1741 - коронация императрицы Елизаветы I, которая, в отличие от предшественников, сама надела на себя порфиру и корону

1783 - в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар с грузом, равный весу взрослого человека

1792 - во Франции на Гревський площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотину (тогда она называлась Лузеттой).

1816 - Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как оказалось, навсегда.

1826 - В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1867 - Город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1944 - американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США«править миром».

1956 - в СССР отменено судебное наказание за прогул, которое было введено в 1940 году.

1964 - в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд)

1997 - из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет получила крупнейший сбой в своей истории

2001 - Верховный суд РФ разрешил анонимные доносы

2007 - в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили первого президента России Бориса Ельцина.

4241 - в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 апреля. Какие праздники будут завтра?

