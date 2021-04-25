Происшествия
ДТП с автобусом в Крыму: прокуратура проверит перевозчика
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло сегодня на трассе Симферополь-Алушта-Ялта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Микроавтобус Mercedes-benz Sprinter, в котором находилось 20 пассажиров, следовал по маршруту «Симферополь-Симеиз». 24 апреля 2021 года около 15:20 микроавтобус столкнулся с автомобилем BMW, который следовал в попутном направлении. В результате происшествия есть пострадавшие», - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Помимо этого проверят исполнение перевозчиком законодательства при организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Авария произошла в районе поселка Доброе. По предварительным данным МВД по Республике Крым, в результате ДТП пострадали четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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