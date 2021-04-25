Аксенов назвал сумму «ковидных» выплат крымскому бизнесу

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Общая сумма выплат крымскому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии, уже достигла 1,58 миллиардов рублей.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день 225,7 млн рублей получили еще 607 предпринимателей и организаций, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции за июнь-декабрь 2020 года.

«Таким образом, в этом году выплаты по региональной субсидии уже получили более 4,5 тысяч субъектов хозяйствования», - написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что сейчас продолжается отработка заявок от крымского бизнеса, на рассмотрении еще порядка тысячи обращений.

«Выплаты для пострадавших субъектов хозяйствования продолжатся и будут осуществляться в рамках лимита, предусмотренного на субсидию», - уточнил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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