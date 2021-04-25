104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 24 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3025 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период – 37 089 человек.», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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