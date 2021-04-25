Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню ● Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © Новости Крыма
За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 24 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3025 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период – 37 089 человек.», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму растет число госпитализированных с пневмонией. В Крыму отмечается увеличение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
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104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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