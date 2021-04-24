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Общество

Заморозки в ближайшие дни могут уничтожить урожай в Крыму

17:02 суббота, 24 апреля 2021

Синоптики прогнозируют в Крыму в течение ближайших трех дней заморозки.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

«Ночью и утром 25, 26, 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса», – говорится в сообщении.

Сегодня в Крыму до 15 градусов тепла. 

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

К концу апреля в Крыму резко потеплеет. Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 23 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 23 апреля.

В Крым идет весна с особенностями лета. Синоптики рассказали, когда на полуостров придет потепление.

Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие сутки. Заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Крыму 23 апреля.

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