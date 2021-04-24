Заморозки в ближайшие дни могут уничтожить урожай в Крыму

Синоптики прогнозируют в Крыму в течение ближайших трех дней заморозки.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

«Ночью и утром 25, 26, 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса», – говорится в сообщении.

Сегодня в Крыму до 15 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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К концу апреля в Крыму резко потеплеет. Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.

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