За сбыт фальшивых денег севастопольцам грозит серьезный срок

Севастопольские силовики задержали троих местных жителей, которые сбывали фальшивые купюры, приобретая дорогие товары. Им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Опасаясь разоблачения, злоумышленники соблюдали меры предосторожности, скрывали внешность, использовали маски, очки и другие способы конспирации», – уточнили в пресс-службе.

Поддельные банкноты (70 штук номиналом 5 000 рублей), предприимчивые правонарушители приобретали, используя Интернет и почтовую доставку. Хранилище оборудовали вдали от города, в лесу. По предварительной версии следствия, всего потратить они успели порядка 200 тысяч рублей, сбывая купюры по одной или по несколько сразу.

Следователи УМВД России по Севастополю возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Нарушителям грозит до пяти лет принудительных работ или до восьми лет лишения свободы с миллионным штрафом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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