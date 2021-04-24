Ялтинское шоссе в Симферополе перекроют для ремонтных работ

Во вторник в Симферополе изменится организация дорожного движения по части Ялтинского шоссе.

Ограничения продлятся до четверга, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Уточняется, что с 27 по 29 апреля на участке дороги от поворота на улицу Беспалова до поворота на улицу Родниковая в ночное время будет ограничено.

«С 20 часов вторника до семи часов утра ремонтные работы будут выполняться по правой стороне дороги. На это время легковой и общественный транспорт будет двигаться по реверсивной схеме», - говорится в сообщении.

С 7 утра движение будет восстановлено до 20 часов вечера, когда работы будут выполняться по левой стороне дороги. В четверг 29 апреля после 7 утра движение всех видов транспорта будет восстановлено в полном объеме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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