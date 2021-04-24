Власть
Ялтинское шоссе в Симферополе перекроют для ремонтных работ
Во вторник в Симферополе изменится организация дорожного движения по части Ялтинского шоссе.
Ограничения продлятся до четверга, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.
Уточняется, что с 27 по 29 апреля на участке дороги от поворота на улицу Беспалова до поворота на улицу Родниковая в ночное время будет ограничено.
«С 20 часов вторника до семи часов утра ремонтные работы будут выполняться по правой стороне дороги. На это время легковой и общественный транспорт будет двигаться по реверсивной схеме», - говорится в сообщении.
С 7 утра движение будет восстановлено до 20 часов вечера, когда работы будут выполняться по левой стороне дороги. В четверг 29 апреля после 7 утра движение всех видов транспорта будет восстановлено в полном объеме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Авиакомпания ОАЭ выплатила Украине огромный штраф за полеты вблизи Крыма. Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добровольно уплатила Украине штраф в размере 3,7 млн гривен за полеты вблизи Крыма, сообщают в Прокуратуре АРК и Севастополя.
С июня «Аэрофлот» будет летать в Крым и обратно до 14 раз в день. «Аэрофлот» в июне увеличит частоту полетов в аэропорт Симферополь из Москвы почти до 100 рейсов в неделю.
Пробки на въезде в Саки пообещали ликвидировать в июле. Ремонт и расширение участка автодороги на въезде в Саки обещают завершить в начале июля.
Водитель троллейбуса из Севастополя внезапно для себя стала популярным тик-токером. Еще в 2014-м году Евгения Тимофти была обычным водителем городского троллейбуса в Петербурге. Вместе с мужем и маленькой собачкой они колесили по стране на своем автомобиле, переезжали из города в город, но потом решили остановиться в Севастополе и начать вести свой блог.
Умер лидер сербских «Ночных волков». У него была медаль «За возвращение Крыма»
Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.
Евпаторийского чиновника взяли по стражу
В Симферополе суд отправил под стражу начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории.
Лукашенко дал распоряжения что делать если его застрелят
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет подписан декрет о переходе власти в стране к Совету безопасности на случай экстренной ситуации, сообщает БелТА.
Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду
Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.
22 апреля
Крым ждет массовая застройка
21 апреля
Крымчанам грозит повышенный тариф за электроэнергию
В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Соответствующее письмо Союз потребителей России направил премьер-министру Михаилу Мишустину.