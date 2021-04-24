Происшествия
В Ялте задержали водителя-планокура
На трассе Алушта-Ялта правоохранители остановили автомобиль «Фольксваген Пассат», водитель которого вызвал подозрения.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
При досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянную банку, внутри которой находилось более 100 граммов марихуаны. Как уточнили правоохранители, в результате спецоперации на улицы города было не допущено свыше 200 средне-разовых доз наркотиков.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить от 3 до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольский таксист сдал полиции четверых любителей «соли». В отдел полиции поступил звонок от извозчика, который сообщил о подозрении, что у четверых его пассажиров имеются при себе наркотики.
Крымчанин получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Житель села Миролюбовка Красногвардейского района получил 4 года и 6 месяцев за незаконный сбыт наркотических средств. Тюремный срок виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
В Симферополе закладчика наркотиков поймали с поличным. Случайный прохожий в Симферополе, остановленный полицейским патрулем, оказался наркосбытчиком.
В Ялте за неделю поймали четверых любителей «соли». В разных районах города сотрудниками полиции задержаны несколько мужчин, имевших при себе или хранивших N-метилэфедрон.
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