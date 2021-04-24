В Ялте задержали водителя-планокура

На трассе Алушта-Ялта правоохранители остановили автомобиль «Фольксваген Пассат», водитель которого вызвал подозрения.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

При досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянную банку, внутри которой находилось более 100 граммов марихуаны. Как уточнили правоохранители, в результате спецоперации на улицы города было не допущено свыше 200 средне-разовых доз наркотиков.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить от 3 до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольский таксист сдал полиции четверых любителей «соли». В отдел полиции поступил звонок от извозчика, который сообщил о подозрении, что у четверых его пассажиров имеются при себе наркотики.

Крымчанин получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Житель села Миролюбовка Красногвардейского района получил 4 года и 6 месяцев за незаконный сбыт наркотических средств. Тюремный срок виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В Симферополе закладчика наркотиков поймали с поличным. Случайный прохожий в Симферополе, остановленный полицейским патрулем, оказался наркосбытчиком.

В Ялте за неделю поймали четверых любителей «соли». В разных районах города сотрудниками полиции задержаны несколько мужчин, имевших при себе или хранивших N-метилэфедрон.