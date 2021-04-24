В Симферополе задержали водителя, купившего права за 32 тысячи рублей

Во время проверки документов 25-летний крымчанин предъявил правоохранителям поддельное водительское удостоверение и объяснил, что на преступление его толкнул несданный экзамен в автошколе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Задержанный рассказал, что прежде проходил обучение в автошколе, однако так и не смог пройти финальные испытания. Тогда-то молодой человек и решился на преступление. За 32 тысячи рублей у случайного знакомого он купил поддельное удостоверение, которым пользовался с 2019 года.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 1 года тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России разработали новые правила дорожного движения, штрафов станет больше. В рамках новых дополнений к Правилам дорожного движения ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль.

Следователи раскрыли еще одно преступление севастопольского маньяка. Следователи установили причастность осужденного серийного убийцы из Севастополя Павла Бондаренко еще к одному преступлению.

Суд вынес приговор таксисту из Сак, зарезавшему пассажира. Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу об убийстве таксистом из города Саки своего пассажира.

Полицейские задержали в Ялте трех находившихся в федеральном розыске женщин. Сотрудниками патрульно-постовой службы и оперативниками уголовного розыска Ялты в разных районах города менее чем за сутки выявлены и задержаны трое женщин, находившихся в федеральном розыске.