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Происшествия

В Симферополе задержали водителя, купившего права за 32 тысячи рублей

Во время проверки документов 25-летний крымчанин предъявил правоохранителям поддельное водительское удостоверение и объяснил, что на преступление его толкнул несданный экзамен в автошколе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Задержанный рассказал, что прежде проходил обучение в автошколе, однако так и не смог пройти финальные испытания. Тогда-то молодой человек и решился на преступление. За 32 тысячи рублей у случайного знакомого он купил поддельное удостоверение, которым пользовался с 2019 года.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 1 года тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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