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Власть

В Симферополе перекроют движение в годовщину Чернобыльской катастрофы

В понедельник Симферополе ограничат движение в связи с мероприятием, посвященным 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Движение транспортных средств будет ограничено на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина) в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв», - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение продлится с 09:30 до 10:30. Кроме того, на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство эвакуатора.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание и погибли два человека.

На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Авария на ЧАЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям, в том числе по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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