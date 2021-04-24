В Крыму учрежден Совет отцов

Об этом сообщила вице-премьер Елена Романовская по итогам пленарного заседания, посвященного открытию учредительной конференции регионального общественного движения «Совет отцов Республики Крым».

От имени Сергея Аксенова она поприветствовала участников пленарного заседания.

«Тема конференции является очень важной и актуальной. Отцовское движение в Крыму имеет серьезный потенциал и перспективы. Это связано, прежде всего, с особой ролью отца в традициях российской семьи, в культурном коде российской цивилизации. Не случайно, по словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, глава семьи олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался у детей высоким, непререкаемым авторитетом как наставник, защитник и надежный друг», — говорится в приветственном слове.

Конференция регионального общественного движения «Совет отцов Республики Крым» организована Советом отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Среди участников – члены Совета отцов Республики Крым, представители Совета отцов в субъектах Российской Федерации, представители органов законодательной и исполнительной власти Республики Крым, представители общественных организаций и родительской общественности.

На конференции обсуждались планы и перспективы развития отцовского общественного движения Республики Крым. Участники конференции поделились результатами и опытом работы региональных отцовских сообществ.

«Надеемся, что Совет отцов республики примет самое активное участие в решении задач в сфере поддержки и защиты семьи, детства, внесет весомый вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Со своей стороны, Правительство Республики Крым окажет всю необходимую помощь и поддержку в работе», — подчеркнула вице-премьер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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