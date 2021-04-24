В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню

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За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 23 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2575 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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