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Коронавирус в Крыму

В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню

09:57 суббота, 24 апреля 2021
В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню

фото © gazeta.ru

За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 23 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2575 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За истекшие сутки на территории республики выявлено еще 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму растет число госпитализированных с пневмонией. В Крыму отмечается увеличение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью. Около 90% умерших от коронавируса в Крыму за прошедшую неделю обратились за медпомощью позднее трех дней.

Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню

В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню

За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

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