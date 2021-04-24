Происшествия
В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму пострадали четыре человека
Рейсовый автобус с людьми столкнулся с иномаркой в районе поселка Доброе на трассе Симферополь - Ялта.
По предварительным данным, пострадали 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Mercedes допустил столкновение с легковым автомобилем BMW. Количество пострадавших и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Предварительно, пострадали четыре человека. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», - сообщили в МВД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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