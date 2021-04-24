Умер лидер сербских «Ночных волков». У него была медаль «За возвращение Крыма»

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Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Об этом 24 апреля сообщила семья байкера и глава мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).

По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью «За возвращение Крыма».

Как пишут СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского байкерского движения «Ночные волки» – Александру Залдостанову и Саше Савичу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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