Происшествия
Умер лидер сербских «Ночных волков». У него была медаль «За возвращение Крыма»
фото © pravda.com.ua
Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.
Об этом 24 апреля сообщила семья байкера и глава мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).
По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью «За возвращение Крыма».
Как пишут СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.
В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского байкерского движения «Ночные волки» – Александру Залдостанову и Саше Савичу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Умер лидер сербских «Ночных волков». У него была медаль «За возвращение Крыма»
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