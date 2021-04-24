Власть
Центр Севастополя стал опасным для прогулок
фото © Форпост
Январские шторма оставили полосу препятствий для не очень бдительных горожан.
Ночное катание на электросамокате по набережной Корнилова в Севастополе закончилось для одной из участниц разбитой головой и рукой. Об инциденте сообщили очевидцы происшествия в соцсети «ВКонтакте».
«Прямо сейчас тут девочка разбила голову и руку, ждем скорую. Простите, а кто ответственный за это?» — интересуется автор поста.
При этом, отметил горожанин, ситуация как для катающихся, так и для просто прогуливающихся по центру города действительно становится небезопасной. Учитывая нынешнюю популярность электросамокатов и прочих средств передвижения на колесах, есть основания полагать, что эта травма может оказаться не последней.
«Ситуация на Приморском бульваре действительно опасная! Много кто катается на роликах, самокатах, да и можно при пешей прогулке споткнуться, в конце концов! Весна наступила, дальше будет жарче, а гулять травмоопасно по городу. Что на это скажет городское хозяйство?» — обращается к профильному ведомству анонимный автор поста.
Отметим: в комментариях под постом возникла дискуссия по поводу того, что же стало причиной полученной травмы — невнимательность катающейся или халатность горхоза. В чем однозначно сошлись обе стороны обсуждения, так это в том, что состояние центра Севастополя действительно оставляет желать лучшего.
Таких опасных ям на всем протяжении набережной Корнилова и Приморского бульвара немало — образовались они после январских штормов. Изначально восстановить поврежденную плитку на набережной Корнилова планировалось в первой половине февраля — как только стихнет волнение на море.
В итоге восстанавливать покрытие начали в конце марта. На замену порядка 130 квадратных метров плитки, по словам главы горхоза Евгения Горлова, выполняющему работы ГБУ «Парки и скверы» отведено полтора месяца.
Как уточнили нашему изданию в пресс-службе горхоза, часть запланированных работ уже выполнена, сейчас подрядчик ждет поставки материала для завершения восстановления.
В тексте использованы материалы: Форпост
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