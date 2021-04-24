Сотрудник прокуратуры Алушты организовал миграцию с Украины

Старшему помощнику прокурора Алушты предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и «организации незаконной миграции».

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю

По данным ведомства, двое граждан Украины обратились к риэлторам с просьбой продать их квартиру в Алуште. Риэлторы подыскали покупателя и предложили ее владельцам приехать в Крым для оформления сделки. Собственники жилья пояснили, что не могут этого сделать в связи с временным ограничением на въезд на полуостров. Тогда риэлторы обратились за содействием к своему знакомому - старшему помощнику прокурора Алушты.

«Сотрудник надзорного ведомства сообщил заведомо ложные сведения, что за денежное вознаграждение может предоставить справки для въезда и выезда на имя граждан Украины под предлогом их лечения в медучреждении Республики Крым. Получив согласие, он приискал подложные справки, по которым граждане Украины пересекли государственную границу России», - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника прокуратуры после получения им вознаграждения в размере 130 тысяч рублей. Свою вину он признает и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, задержанный уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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