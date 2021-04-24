Семь предприятий загрязняют воздух на востоке Крыма

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Керченская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что 7 предприятий на территории Восточного Крыма производят вредные выбросы в воздух.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В ходе проверки выявлены многочисленные факты несоблюдения требований закона при проведении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, в адрес руководителей предприятий вынесены представления, их намерены оштрафовать.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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