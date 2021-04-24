Власть
Семь предприятий загрязняют воздух на востоке Крыма
фото © Новости Крыма
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что 7 предприятий на территории Восточного Крыма производят вредные выбросы в воздух.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В ходе проверки выявлены многочисленные факты несоблюдения требований закона при проведении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, в адрес руководителей предприятий вынесены представления, их намерены оштрафовать.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымским пляжам грозит нашествие ядовитых рыб фугу. Из-за нарушения экологического равновесия в природе уже скоро в Черном море могут поселиться далекие гости из Азии — ядовитые рыбы фугу.
Вокруг Севастополя плодятся волки. Еще один взрослый самец был застрелен в районе села Широкого.
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью. На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.
Совмин Крыма распорядился освоить еще одну заповедную территорию, а потом вдруг передумал. В Крыму пришлось срочно гасить конфликт вокруг очередного уникального места: сначала чиновники выдали разрешение на его «освоение», а потом волшебным образом передумали.
Умер лидер сербских «Ночных волков». У него была медаль «За возвращение Крыма»
Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.
Евпаторийского чиновника взяли по стражу
В Симферополе суд отправил под стражу начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории.
Лукашенко дал распоряжения что делать если его застрелят
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет подписан декрет о переходе власти в стране к Совету безопасности на случай экстренной ситуации, сообщает БелТА.
Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду
Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.
22 апреля
Крым ждет массовая застройка
21 апреля
Крымчанам грозит повышенный тариф за электроэнергию
В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Соответствующее письмо Союз потребителей России направил премьер-министру Михаилу Мишустину.