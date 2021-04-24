Власть
Россия на полгода закрывает часть Черного моря около Крыма
фото © Новости Крыма
Решение Министерство обороны России о закрытии ряда районов Черного моря для движения иностранных судов вступит в силу 24 апреля текущего года.
В соответствии с бюллетенем Управления навигации и океанографии российского оборонного ведомства, право иностранных военных кораблей и других государственных судов на мирный проход через ряд районов Черного моря в «зоне территориальных вод России» будет приостановлено с 21.00 24 апреля.
Ограничения вводятся до 21.00 31 октября текущего года.
В частности, будет запрещен проход иностранных военных кораблей и других судов вдоль побережья Крыма примерно от Севастополя до Гурзуфа, в районе у берегов Керченского полуострова, а также на участке акватории около западной оконечности Крыма.
В тексте использованы материалы: Gazeta.ru
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